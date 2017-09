Nederlandse flyboarder komt dolfijnen tegen bij oversteek Kanaal

De Nederlandse flyboarder Bo Krook is tijdens zijn oversteek van het Kanaal dolfijnen tegengekomen. Bo steekt samen met zijn vader per flyboard het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk over, om zo geld in te zamelen voor de moeder van Bo. Zij heeft een zeer agressieve hersentumor. De missie van het tweetal is niet helemaal gelukt. Ze werden in Frankrijk tegengehouden door de politie.