Nederlandse filmploeg in Griekenland opgepakt tijdens reportage over vluchtelingen

De Nederlandse filmploeg, bestaande uit vier of vijf leden, was in de grensregio Evros op reportage voor het programma Frontlinie van de VPRO. Ze maakten onder meer opnamen bij de grensmuur, die bedoeld is om migranten tegen te houden. Op een bospad stuitten ze op een groep Afghaanse vluchtelingen.

‘Meesten hadden wonden in hun gezicht, armen, benen van Bulgaarse politiehonden’, twittert Vermeulen. ‘Hun schoenen en andere bezittingen waren afgenomen. Er waren kinderen bij. Ook op sokken. Sommigen hadden gezwollen ogen van vuistslagen.’

Sommigen hadden al 24 keer geprobeerd Griekenland binnen te komen. Vermeulen: ‘Ze wisten ook precies waar de Griekse politie ze zou oppakken. Toen we die operatie filmden, werden we zelf ook meegenomen. Waar de Afghanen nu zijn, weten we niet.’

Verboden gebied

Volgens lokale media zijn de Nederlanders opgepakt, omdat ze zich in een ‘verboden militair gebied’ bevonden in het noordelijke grensdorp Dikaia. Daar kruisen de grenzen van Bulgarije, Turkije en Griekenland elkaar.

De Nederlanders waren volgens de Grieken bezig met het interviewen van illegale migranten. ,,Ze wisten waarschijnlijk dat dat die vanuit Turkije door de rivier Evros naar Grieks grondgebied waren overgestoken’', aldus de site Evros News.

Volgens de Griekse politie waren de Nederlanders al sinds vorige week in het gebied en reden ze in een wit busje rond om vluchtelingen te vinden. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. ,,Opgemerkt moet worden dat Nederlandse zenders en hulporganisaties vaak beweren dat de Griekse autoriteiten proberen illegale immigranten van Evros naar Turkije de repatriëren’’, schrijven de Griekse media in een slotzin.

