Nederlandse Eenden-verzamelaar 'wint' van Michelin bij aankoop unieke 2CV

Eendenverzamelaar Edwin Groen (57) uit Heerhugowaard is zo trots als een pauw. Hij zag zijn collectie afgelopen weekend uitgebreid worden met een 2CV uit 1949. De museumhouder kocht het 'Lelijke Eendje' voor een recordbedrag op een veiling in Frankrijk. ,,Er waren twee gegadigden: bandengigant Michelin en ik", zegt hij gniffelend.

Groen wilde de 'klassieke' 2CV kostte wat kost hebben. Hij koopt normaliter niet op veilingen 'want daar betaal je de hoofdprijs' maar maakte een uitzondering voor dit Lelijke Eendje. ,,Het is nummer 458 uit de eerste productielijn die bij Citroën van de band rolde. De 2CV is geproduceerd in 1949 maar werd pas in 1950 op kenteken gezet. Iemand tipte ons over deze unieke kans. Exemplaren zoals deze zijn eigenlijk niet meer te krijgen."

De veiling was spannend en zenuwslopend, zegt de Heerhugowaarder terugblikkend. Hij bood telefonisch via een kennis die in de zaal zat van veilinghuis Osenat in Fontainebleau bij Parijs. ,,Al snel werd duidelijk dat twee partijen de 2CV wilden hebben: de firma Michelin, zo bleek later, en ik. We boden tegen elkaar op. Uiteindelijk haakte de andere partij af."

Recordbedrag

Groen verkreeg het Lelijke Eendje voor 75.600 euro inclusief veilingkosten. Een recordbedrag volgens het veilinghuis. Heel veel geld, vindt ook Groen. ,,Maar ik zie het niet als een overwinning op de firma Michelin. Het gaat erom hoe graag je de 2CV wil hebben."

De bijna 70 jaar oude Citroën heeft portieren zonder slot, een eenvoudige snelheidsmeter, is gespoten in één enkele kleur grijs en verkeert in goede algemene staat, meldt een Franse autosite op basis van de beschrijving in de veilingcatalogus. Groen vindt dat laatste niet relevant. ,,Het Eendje zal nooit lopen. We gaan hem volgende week of de week daarna ophalen en zetten hem dan op zijn plaats in ons museum in Andijk, het mooiste museum van Nederland", zegt de verzamelaar lachend.

300 exemplaren