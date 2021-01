Nederlandse coronapatiënte (17) bedondert douane Zürich en zit nu in isolatie: 'Ze was niet alleen’

Het meisje, dat op vakantie was met bekenden, werd dinsdagochtend opgepakt op het vliegveld van Zürich , kort voordat ze aan boord wilde gaan. Ze gaf toe toe dat ze bij de douane een nepcoronatest had laten zien waaruit bleek dat ze negatief was getest. In werkelijkheid bleek ze op dat moment het coronavirus te hebben. Op wat voor manier het meisje de test vervalst had, wil een politiewoordvoerder niet zeggen.

Drijfveer

Straf

Vermoedelijk was het meisje op skivakantie in Wallis, waar ondanks de lockdown nog kan worden geskied. Ze was in gezelschap van bekenden, bevestigt de politie. Het is niet duidelijk of daarmee familie of vrienden wordt bedoeld. Het meisje krijgt een pro-Deoadvocaat toegewezen die naar haar zaak gaat kijken. Welke straf haar boven het hoofd hangt, moet nog blijken.