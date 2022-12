Nederlandse Britt (36) vermist in Brazilië: ‘Jij maakte onze reis nog specialer’

Agenten doorzochten woensdag de woning van Blom in São João de Meriti, een stad in de grootstedelijke regio van Rio. Ze namen persoonlijke documenten en gegevensdragers in beslag waaronder een mobieltje en een computer, meldde de krant O Globo vandaag. De politie hoopt dat onderzoek van het materiaal aanwijzingen oplevert die te maken zouden kunnen hebben met de verdwijning van de Nederlandse.

Volgens een vriend die haar online als vermist opgaf bij de toerismepolitie in Rio de Janeiro, stuurde Britt hem op de bewuste zaterdag een appje waarin ze schreef dat ze later zou komen omdat ze nog ‘een werkkwestie’ moest afhandelen. Het zou volgens haar niet lang duren. Desondanks verscheen ze niet op het feest in Coelho Neto, een wijk in de noordelijke zone van Rio. Blom reageerde ook niet op berichtjes waar ze uithing. De laatste berichtweergave was volgens hem op zondag 11 december om 17.00 uur.

Het is niks voor Britt om niets van zich te laten horen, bevestigt een andere vriend. ,,Ze vertrok soms voor een paar dagen maar liet dan altijd weten waar ze was”, zei de 35-jarige bezorger tegen nieuwssite G1.

Man en dochter

De in Amsterdam geboren Blom woont al zo'n 14 jaar in Brazilië. Aanvankelijk in São Paulo, zo'n 400 kilometer zuidelijker, waar haar man en 13-jarige dochter nog steeds wonen. De Nederlandse bezit er volgens vrienden onroerend goed dat ze verhuurt en werkt daarnaast als vertaler van teksten. Na haar verhuizing naar Rio huurde ze een appartement in Copacabana, de zuidelijke wijk van Rio met het wereldberoemde strand. Volgens een vriend verhuisde ze vervolgens naar São João de Meriti in de noordelijke zone Baixada Fluminense omdat de huurprijzen daar lager zouden zijn.

De Braziliaanse nieuwssite kreeg naar eigen zeggen geen contact met de Nederlandse consulaat-generaal in Rio de Janeiro. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is naar eigen zeggen op de hoogte van de zaak en staat in contact met de familie van Britt Blom.

Tofste plekken

Een vrouw uit de omgeving van Amsterdam deelde het opsporingsbericht van de Nederlandse vandaag op Facebook met het verzoek het bericht ‘massaal’ te verspreiden, in het bijzonder onder mensen met connecties in Brazilië, Rio & São Paolo.

‘Lieve Britt, in 2017 maakte jij onze reis door Brazilië nog specialer. Je leidde ons naar de tofste plekken en stand-up paddelend gingen we langs het strand van de Copacabana. Ik hoop dat je weer opduikt', luidt het in een persoonlijk bericht met twee vakantiefoto’s. Op de ene omhelzen Blom en de vrouw elkaar, op de andere is Blom te zien met zowel de vrouw als haar echtgenoot.

Die laatste wil wel een korte toelichting geven. ,,Mijn vrouw komt ook uit Amsterdam en zat op de basisschool in dezelfde klas als Britt. Die verhuisde later naar Blaricum maar ze hielden contact. Toen we vijf jaar geleden in Brazilië op vakantie waren, spraken we dan ook af met haar. Het was hartstikke leuk. We hebben onder andere heerlijk op het strand gelegen”, zegt hij tegen deze nieuwssite.

Zijn echtgenote schreef onder het opsporingsbericht in het Nederlands het signalement van Britt Blom (1.70-1.75 meter groot, donkerblond haar, normaal slank postuur) met de toevoeging: spreekt vloeiend Braziliaans en Nederlands met Amsterdams accent.