Nederlandse boeren in Oekraïne: ‘Als wij de bevolking niet meer voeden, kunnen ze niet vechten’

Vanuit zijn boerderij in het midden van Oekraïne kijkt Kees Huizinga uit over velden die zijn bedekt door een dun laagje sneeuw. Het is stil, wat onheilspellend. Huizinga’s vrouw Emmeke en dochters van 11 en 12 zitten veilig bij zijn schoonouders in Nederland. Ze wisten het land te ontvluchten via Roemenië, nadat vorige week donderdag ook in de buurt van hun boerderij bommen waren gevallen. Boven hun hoofden hoorden ze het gebulder van raketten, de ramen rammelden. In de verte zagen ze rook opstijgen bij de munitiedepots van de stad Uman. Deze donderdagochtend is het rustig. Maar de situatie blijft onverminderd spannend, zegt Huizinga. ,,Het is oorlog. Het geweld kan elk moment weer kan losbarsten.’’