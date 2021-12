Nederlandse arts in Zuid-Afrika: ‘Misschien is omikron uiteindelijk wel een zegen’

Tempelman maakte in november al kennis met de omikronvariant, die in Zuid-Afrika het levenslicht zag. Met zijn Ndlovu Care Group (ndlovu is het zulu-woord voor olifant) is de Nederlander actief in Limpopo, een arm plattelandsgebied ten noordoosten van Johannesburg. Zijn inspanningen leverden Tempelman begin dit jaar een eredoctoraat van de Universiteit Utrecht op.