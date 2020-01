Nederlandse ambtenaar in Belgische cel om financieren wietplantages

Update China en VS tekenen ‘fase 1’ handels­deal: ‘Goed voor beide landen, goed voor de wereld’

19:23 De Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese vicepremier Liu He hebben zojuist in het Witte Huis hun handtekening gezet onder het fase 1-handelsakkoord. Met de gedeeltelijke handelsdeal maken de twee landen een pas op de plaats in hun handelsoorlog die anderhalf jaar geleden ontstond. Later, waarschijnlijk pas na zijn beoogde herverkiezing in november, wil de Amerikaanse president Donald Trump naar China reizen om gesprekken voor ‘fase 2' te beginnen.