Toen de Israëlische soldaten en politieagenten zich dinsdag in alle vroegte bij het dorp Khan al-Ahmar verzamelden was Robin (39) er klaar voor. De ontruiming van het gehucht in de buurt van Jeruzalem, waar zo’n 170 bedoeïenen wonen, was al weken aangekondigd, maar niemand wist precies wanneer de bulldozers zouden komen.



Samen met een groep Israëlische en Palestijnse activisten sliep de Nederlander anderhalve maand vrijwel iedere dag in Khan al-Ahmar, hopend dat de aanwezigheid van buitenlanders de Israëlische troepen zou tegenhouden. Dat gebeurde niet. Het dorp werd listig omsingeld.



,,Ik kon met vier anderen ontsnappen uit het cordon. We stonden op een heuvel toen de bulldozers kwamen en zijn ervoor gesprongen'', zegt Robin in telefonisch interview met deze krant. ,,We werden over de bulldozers heen gegooid. Het was duwen en trekken. Toen ben ik opgepakt, samen met drie anderen.” Hij filmde zijn eigen arrestatie met een GoPro-camera die op zijn lichaam zat. Uit angst in de toekomst Israël niet meer in te kunnen komen wil hij niet met zijn achternaam in de krant.

Volledig scherm Arrestatie van de Nederlandse activist Robin (39) door Israelische troepen. © ISM Lees verder onder de foto.

Quote We werden over de bulldozers heen gegooid. Het was duwen en trekken De Nederlandse activist Robin

Activist in hart en nieren

Robin groeide op in de Betuwe, maar woont al negentien jaar in Londen. Hij is een activist in hart en nieren. In Nederland protesteerde hij tegen de komst van de Betuwelijn en was betrokken bij de Anti Fascistische Aktie, een actiegroep die uit de kraakbeweging voortkomt. Nu is hij lid van de International Solidarity Movement (ISM), een pro-Palestijnse organisatie waarbij activisten van over de hele wereld zijn aangesloten.

Quote Ik voel me verplicht iets te doen Robin Met sit-ins en andere geweldloze acties protesteren zij tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever. ,,Ik ben hier heel gepassioneerd over. Het is toch niet te geloven dat dit hier al zeventig jaar zo doorgaat?”, zegt hij verontwaardigd. ,,Het Westen zegt er wel wat van, maar doet verder niets. Daar kan ik niet tegen. Ik voel me verplicht iets te doen.”

Strategische locatie

De geplande ontruiming van Khan al-Ahmar brengt veel teweeg in de internationale politiek. Het dorp ligt op een strategische locatie in de Westelijke Jordaanoever ten oosten van Jeruzalem. Volgens Israël is het dorp zonder bouwvergunningen gebouwd en moeten de bewoners naar een andere locatie vertrekken. Maar de Europese Unie vreest dat Israël met de ontruiming en bouw van nieuwe huizen voor Joodse kolonisten de Westelijke Jordaanoever in tweeën probeert splijten. Daarmee zou een levensvatbare Palestijnse staat in het gebied onmogelijk worden.



,,We verwachten dat de Israëlische autoriteiten terugkomen op hun beslissing en zich als bezettende macht houden aan het internationaal recht”, liet de EU in juli via een verklaring weten. De bewoners van Khan al-Ahmar riepen eerder de Duitse bondskanselier Angela Merkel op zich uit te spreken tegen de geplande sloop tijdens haar bezoek aan Israël eerder deze maand, maar tevergeefs. Merkel wilde zich niet mengen in een ‘Israëlische beslissing’.

Volledig scherm © ISM Lees verder onder de foto.

Vrij

Volledig scherm Arrestatie van de Nederlandse activist Robin (39) door Israelische troepen. © ISM Robin zat na zijn arrestatie enkele uren vast, maar werd toen zonder aanklacht vrijgelaten, net als twee Israëlische activisten. Alleen de Palestijnse activist uit hun groepje zit nog vast. Uiteindelijk werd Khan al-Ahmar dinsdag niet door de Israëliërs gesloopt. De bulldozers kwamen voor werk aan de riolering in het gebied.



Daarmee is de ontruiming, die is goedgekeurd door het Israëlische hooggerechtshof, geenszins van de baan. ,,Ik mag van Israël vijftien dagen niet meer in Khan al-Ahmar komen'', zegt Robin, die de dag na zijn arrestatie terug naar Londen vloog. ,,Het dorp zal wel worden gesloopt. Maar ik blijf hier terugkomen. Uiteindelijk is de Apartheid in Zuid-Afrika ook gestopt.”