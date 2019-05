Nederlandse (48) die dood gevonden werd in rivier VS lijkt verongelukt

Het lijkt erop dat de Nederlandse vrouw Eljo (48) in de Amerikaanse staat Idaho is verongelukt. Het lichaam van de Nederlandse werd daar afgelopen weekend gevonden in een rivier .

Het is waarschijnlijk dat de vrouw uit Rijswijk in de rivier is gevallen, zegt Jessica Clements, woordvoerder van de politie van Idaho Falls.

Lees ook Nederlandse vrouw (48) sterft op mysterieuze wijze tijdens trip in VS Lees meer

De Rijswijkse verdween in de nacht van zaterdag op zondag op raadselachtige wijze uit de gehuurde camper waarmee zij en haar partner een rondreis van vier weken maakten. Ze kampeerden op het moment van haar verdwijning even ten zuiden van downtown Idaho Falls, in de omgeving van het geliefde nationaal park Yellowstone. Om kwart voor vier ’s nachts belde haar partner de politie, omdat hij Eljo niet kon vinden.

,,We vrezen dat ze in de rivier gevallen kan zijn. Dat is niet ongebruikelijk hier, het gebeurt ongeveer één keer per jaar,” zegt politiewoordvoerder Clements. Het South Tourist Park waar de vrouw logeerde ligt direct langs de Snake River, een pittoreske stroom die dwars door Idaho Falls loopt.

Per ongeluk

,,Het is waarschijnlijk dat ze een luchtje is gaan scheppen, en per ongeluk richting de rivier is gelopen. Dat is een theorie.” Er zijn geen getuigen, zegt ze, dus het is niet makkelijk om te achterhalen wat precies is gebeurd.

De lokale politie gaat op dit moment niet uit van een misdrijf. Het onderzoek is nog gaande. Onder meer wordt autopsie gepleegd op het lichaam, waarbij bijvoorbeeld een toxicologische test wordt gedaan om te kijken of sprake is geweest van verdovende middelen. Het gaat om een standaardprocedure. De resultaten kunnen nog enkele weken op zich laten wachten, volgens het politiekorps van Idaho Falls.