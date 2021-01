Nederlandse (29) vast voor organiseren illegale rave-marathon bij Barcelona

Een 29-jarige vrouw uit Nederland is gisteren in de buurt van Barcelona gearresteerd nadat de politie een einde had gemaakt aan een illegale raveparty. De vrouw zou een van de organisatoren zijn geweest van het feest, dat zo'n veertig uur duurde. Ze wordt beschuldigd van ernstige ongehoorzaamheid (het negeren van de coronaregels) en mogelijk ook van een misdrijf tegen de volksgezondheid, melden Spaanse media.

De Nederlandse is een van de twee hoofdverdachten. De andere is een 22-jarige man uit Tarragona. Ze worden morgen voor de onderzoeksrechter geleid die beslist over hun aanhouding. Het Openbaar Ministerie bepaalt of de twee ook beschuldigd worden van een misdrijf tegen de volksgezondheid. In dat geval hangt hen een administratieve boete boven het hoofd die kan oplopen tot maar liefst 600.000 euro, meldt de Catalaanse nieuwssite El Periódico.

Het is nog onduidelijk of hetzelfde gebeurt met vijf medeverdachten die meegeholpen zouden hebben bij de organisatie van het feest in een loods in Llinars del Vallès, zo'n 30 kilometer ten noordoosten van Barcelona. De raveparty begon op oudejaarsavond om 21.00 uur. De politie was op de hoogte van de illegale rave maar greep volgens de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Miquel Sàmper niet in het donker in, omdat de ruimte risico’s met zich meebracht. Volgens politiechef Josep Lluís Trapero had de ‘euforische staat’ van sommige aanwezigen het ingrijpen ook enorm kunnen bemoeilijken.

Vrijdag kwam de politie evenmin in actie, omdat er volgens beide verantwoordelijken gewacht moest worden op instructies vanuit het ministerie van Volksgezondheid, vanwege de coronapandemie en het besmettingsrisico. Nadat daar uitsluitsel over was verkregen, vielen vijfhonderd politieagenten de loods zaterdag omstreeks 12.00 uur binnen en beëindigden het feest.

Proces-verbaal

Binnen stuitten ze op een paar honderd feestvierders die bleven dansen alsof er niets aan de hand was of daar pogingen toe deden na anderhalve dag feesten. Onder hen was een topless vrouw die probeerde op te treden als woordvoerder, wat de verwarring nog groter maakte.

Tegen de 215 bezoekers werd proces-verbaal opgemaakt. Ze riskeren een boete van maximaal 3000 euro wegens het niet naleven van de coronaregels. De meeste feestvierders kwamen uit Spanje (100) maar er waren ook mensen uit Frankrijk (35), Andorra (10), Italië (10) en andere Europese landen waaronder Luxemburg en Oostenrijk, meldt La Vanguardia.

Tijdens de ontruiming van de loods voerde de politie 61 alcoholtests uit, die allemaal negatief waren, en één drugstest die positief was. Ze maakten ook proces-verbaal op tegen de eigenaren van de dertig voertuigen die met verlopen autopapieren of apk's in de buurt geparkeerd stonden. De agenten namen alle elektronische apparatuur en geluidsapparatuur in beslag, aldus de grootste Catalaanse krant.

