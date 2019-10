‘Nederlands’ superjacht met spa, bioscoop en gouden interieur te koop

Het enorme schip, vroeger bekend onder de naam Equanimity, werd na de bouw in Nederland gekocht door zakenman Low Taek Jho met geld uit het Maleisische staatsfonds 1MDB, dat de spil is in een groot schandaal in Maleisië. Low, die door de Maleisische en Amerikaanse autoriteiten wordt gezocht, heeft naar verluidt 250 miljoen dollar voor het jacht betaald.



Het schip werd begin dit jaar in beslag genomen en daarna verkocht voor 126 miljoen dollar aan casinobedrijf Genting Malaysia Berhad. Het jacht is ook te huur. Een weekje varen kost 1,1 miljoen euro. Onlangs zou realityster Kylie Jenner haar 22e verjaardag op de boot hebben gevierd.



Het interieur van het schip is bekleed met marmer en bladgoud. Daarnaast bevinden zich aan boord een spa, sauna, zwembad, bioscoop en een helikopterplatform.