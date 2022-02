Nederlands studeren populair in Italië: blokken op Nielson en Spinvis

LIVE | Russische belangen ‘niet onderhan­del­baar’, Oekraïne wil meer sancties: ‘Raak hard, raak nu’

President Poetin is bereid te zoeken naar ‘diplomatieke oplossingen’ in het conflict over Oekraïne. Rusland staat volgens hem ‘altijd open voor een directe en eerlijke dialoog en voor het zoeken naar diplomatieke oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen’. Maar de belangen van Rusland zijn niet onderhandelbaar, waarschuwt hij. Ondertussen hebben ook Australië en Japan sancties tegen Rusland aangekondigd. Volg alle ontwikkelingen rondom de spanningen in Oekraïne in dit liveblog.

9:55