Nederlands 'kopstuk' drugskartel uitgeleverd aan Rusland

Een Nederlander die tot de top zou behoren van een van de grootste drugskartels ter wereld is gisteren door België uitgeleverd aan Rusland. Guido 'Willy' W. (58) wordt ervan verdacht tonnen cocaïne vanuit Latijns-Amerika via Russische havens naar West-Europa te hebben gesmokkeld. De vermeende drugsbaron was politie en justitie jarenlang te slim af, tot de Russen hem in 2013 traceerden in Belgisch Limburg.

Guido W. is in Rusland aangeklaagd voor de oprichting van een criminele organisatie en grootschalige drugshandel via die organisatie, meldt het Russische persbureau Tass. Volgens haar voert een speciale eenheid van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken een onderzoek tegen de Nederlander.

Polyethyleenkorrels

Hij is volgens een woordvoerster van dat ministerie het laatste vermeende lid van het inmiddels opgerolde drugskartel dat werd uitgeleverd aan Rusland. ,,De bende verscheepte vanuit Colombia cocaïne naar Rusland. De drugs zat verstopt tussen legale exportladingen, meestal polyethyleenkorrels. Vanuit Russische havens gingen de drugstransporten naar Europa, meer bepaald het Verenigd Koninkrijk en Ierland", vertelt Irina Volk van het OM in Moskou aan het persbureau.

De Russen waren jarenlang op zoek naar Guido W. Op hun verzoek zette Interpol de Nederlander in april 2010 op de Most Wanted-lijst. Desondanks wist de vijftiger buiten beeld te blijven van de internationale opsporingsinstanties. Een speciaal onderzoeksteam van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken traceerde hem in maart 2013 in As in Belgisch Limburg. Daarop vroeg het Openbaar Ministerie in Moskou België om zijn uitlevering. De beslissing daartoe werd in maart genomen.

Volgens een Russische misdaadsite liep de Nederlander tegen de lamp door zijn echtgenote en dochter. 'Het onderzoeksteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Moskou ontdekte dat de twee vrouwen in België woonden en dat de drugsbaron daar zelf ook verbleef', meldt en.crimerussia.com De rechtbank in Antwerpen veroordeelde W. begin 2015 tot een gevangenisstraf van 54 maanden in wat het Openbaar Ministerie bestempelde als 'een omvangrijk dossier van verdovende middelen'. Het daarmee behaalde vermogensvoordeel van 497.000 euro werd verbeurdverklaard.

Kroongetuige

W. wacht volgens de Russische misdaadsite een lange gevangenisstraf. 'Hij geldt als de rechterhand van de in Panama opgepakte Brit Leo Francis M., de vermeende leider van het drugskartel. Een kroongetuige in een andere rechtszaak in Rusland heeft uiterst belastende verklaringen tegen hen afgelegd. Het gaat om een Vadim Petrov, een miljonair en grootaandeelhouder van de ondernemingen Moskol en Monacall. Hij werd veroordeeld tot een lange gevangenisstraf wegens het opzetten van een andere criminele organisatie. Samen beslisten ze om Rusland als doorvoerland te gebruiken voor de cocaïne uit Latijns Amerika.'

De vermeende leider van het drugskartel waarvan Guido W. deel zou hebben uitgemaakt, verscheepte volgens de misdaadsite aanvankelijk marihuana naar Europa. Toen zijn illegale handel groeide, werd Leo Francis M. uit Birmingham een regelmatige bezoeker van Latijns-Amerika. 'In Colombia ontmoette hij de dochter van een plaatselijke drugsbaron met wie hij al snel trouwde. Zo kreeg de Brit toegang tot een nagenoeg onbeperkte hoeveelheid cocaïne. Die verscheepte hij op succesvolle wijze naar landen in West-Europa. De drugstransporten gingen vooral naar Engeland, waar hij een uitgebreid netwerk had in de onderwereld. Na verloop van tijd begon M. tonnen cocaïne en andere drugs te verschepen naar Europa.'

Klopjacht

Opsporingsinstanties in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België en een aantal andere landen, lanceerden een internationale klopjacht op de Brit maar kregen hem niet te pakken. Dit dankzij de hulp van plaatselijke drugskartels en een reeks valse paspoorten waardoor hij onder de rader bleef. In 2003 ontdekte het onderzoeksteam van het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken dat hij zich schuilhield in Panama. Bij een inval in zijn ranch werd een lading cocaïne gevonden met een straatwaarde van ruim 571.000 euro. M. werd gearresteerd en veroordeeld en in 2014 uitgeleverd aan Rusland.