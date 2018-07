Nederlands bedrijf naar Thailand mét oplossing

Directeur van het bedrijf Jeroen van Heck zit al in Thailand. ,,Vanuit de contacten die wij hebben is gevraagd: ga door en zorg dat de spullen hier komen", zegt de woordvoerder. Volgens hem wordt er nu hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het materieel samen met de twee medewerkers aan het eind van de middag op Schiphol op een lijnvlucht kan worden gezet.



De oplossing die het bedrijf heeft uitgedokterd, is een zogenoemde heveloplossing. Daarbij moet water worden weggepompt met behulp van natuurlijk verloop en het vacuüm zuigen van water. ,,Denk hierbij aan het inzetten van een rietje in een brandstoftank als iemand de verkeerde brandstof heeft getankt. Als je aan het rietje in de tank zuigt, begin het te stromen. Wij denken dat we dat met behulp van slangen kunnen realiseren.''



De test gisteren was een succes, zegt hij. ,,Maar we kunnen de situatie natuurlijk niet exact nabootsen'', waarschuwt de woordvoerder.