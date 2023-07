Nederlanders verbijsterd door noodweer met hagelstenen ‘zo groot als eieren’ in Noord-Italië

Rond 23.00 uur barstte het los. Janet, die vakantie viert in Peschiera del Garda aan het Gardameer, was net terug op de camping met haar gezin. Een uur eerder waren ze nog in het centrum, waar weinig aan de hand leek. ,,We dachten wel: wat is het al donker. Eenmaal op de camping kwam opeens de hagel opzetten. Het was hevig, maar kort, ik denk slechts een paar minuten.’’

De hagelstenen waren volgens Janet zo groot als eieren. ,,Ze richtten een enorme ravage aan. De stacaravan die wij huurden is helemaal gebutst. Onze auto stond gelukkig onder een afdakje, dat hadden we na de hagelbui van vorige week al gedaan.’’

De tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Extreem grote hagelstenen in Italië. © Janet de Vos

Veel andere auto’s op camping Del Garda Village moesten het wel ontgelden. Volgens Janet gaat het om ‘honderden’ auto's en is er bijna geen enkele auto onbeschadigd gebleven. Terwijl ze over de camping loopt, beschrijft ze wat ze ziet. ,,Bizar, ik loop nu langs een hele rits toegetakelde auto’s. Alle ruiten zitten in plastic. Bij de receptie staan nog honderden mensen om plastic te halen.’’

Janet verwacht dat het op andere campings net zo erg moet zijn. ,,Niemand was hierop voorbereid. Je wist natuurlijk wel dat er noodweer aankwam, maar dit... De camping is echt overvallen. Gisteravond werd omgeroepen dat als je hulp nodig had, je naar de receptie moest komen. Je hoorde in de emotie van die stem dat ook het personeel van de camping helemaal overweldigd was.’’

Dinsdag zet het noodweer in het noorden in mindere mate voort. Zeker in de regio Venetië blijft het nog stevig onweren. In de loop van de dag klaart het naar verwachting op.

Volledig scherm De hagelstenen richtten een ravage aan op de camping. © Janet de Vos

Volledig scherm De stacaravan van Janet is 'helemaal gebutst'. © Janet de Vos

Vorige week was het ook al raak in het noordoosten van Italië; toen zijn er volgens lokale media 110 personen gewond geraakt tijdens een hevige hagelbui: