Nederlanders gewond bij mesaanval in Duitse bus

UpdateIn het Noord-Duitse Lübeck heeft een man in een bus twaalf mensen verwond met een mes. De politie heeft de wijde omgeving afgezet en spreekt van ,,drie middelzwaar gewonden en negen lichtgewonden''. De dader is aangehouden, aldus de politie. Onder de gewonden zijn twee mannen uit Friesland, zo meldt Omroep Fryslân .

De man zou in een volle lijnbus met een keukenmes passagiers hebben verwond. Hij vluchtte en liet een rokende rugzak achter, aldus plaatselijke media. Een groot deel van de passagiers kon vroegtijdig ontsnappen omdat de chauffeur, de één van de slachtoffers was, op tijd de deuren had opengezet. De dader werd door inzittenden overmeesterd.

Een patrouillewagen van de politie was toevallig in de buurt en wist de man te arresteren. Volgens de Lübecker Nachrichten zou het zou gaan om een dertiger, afkomstig uit Iran. Wel is hij Duits staatsburger en zijn er geen aanwijzingen dat de man geradicaliseerd zou zijn.

De motieven van de dader zijn onbekend. Deskundigen onderzoeken zijn ,,verdachte rugzak'', volgens het Openbaar Ministerie in Lübeck, omdat ,,niets kan worden uitgesloten, ook terroristische achtergrond niet''.

Onder de gewonden zijn ook twee Nederlanders uit Friesland. Één van hen raakte gewond toen hij terug de bus in ging om andere passagiers te redden. Op dat moment werd hij neergestoken door de dader. De man ligt op het moment in het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat is niet bekend. Wel is bekend dat zijn ouders bij hem zijn. Het duo was op vakantie in Hamburg samen met nog twee andere Friezen.

Volledig scherm De politie doet onderzoek bij een lijnbus in Lübeck, waar een nog onbekende man met een keukenmes passagiers verwondde. © AP