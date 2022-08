Nederlanders bezochten weer massaal Frankrijk en Parijs tijdens zomervakantie

Er klinkt weer volop Nederlands op Montmartre en bij de Eiffeltoren. Nederlandse toeristen zijn massaal terug in Parijs. Ze vormden – na de Spanjaarden en de Duitsers – de grootste groep buitenlandse toeristen in augustus. Dat blijkt uit onderzoek van het regionaal toerismebureau van Groot-Parijs.

Van alle vakantiegangers die afgelopen maand de Franse hoofdstad bezochten, kwam 39 procent uit het buitenland. In augustus 2019, dus vóór corona, was dat 56 procent. Toen stonden de Nederlanders nog maar op de zevende plaats van de ranglijst van buitenlanders.

,,De meeste toeristen in Parijs komen nog uit Frankrijk zelf, maar het aantal buitenlandse bezoekers is wel weer aan het stijgen’’, aldus het toerismebureau.

Dat is dus mede te danken aan het toenemende aantal Nederlanders. Het aandeel van bijvoorbeeld Spanjaarden en Duitsers daalde fors in vergelijking met 2019, terwijl het aandeel Britten en Amerikanen licht daalde. Chinezen die in 2019 nog een behoorlijke groep vormden, zijn sinds corona niet meer te vinden in Parijs.

Kar trekken

Dat Nederlanders dit jaar de kar trekken van het buitenlandse toerisme in Frankrijk bleek al eerder. En niet alleen in Parijs of op andere traditioneel populaire bestemmingen zoals de Provence en de Dordogne.

Het toerismebureau van het Zuid-Franse Toulouse meldde in augustus ‘aanzienlijk meer Nederlanders’ dan vorig jaar te zien. In het Noord-Franse Bar-le-Duc zag de regionale krant L’Est Républicain ‘overal Nederlandse campers en caravans staan’. Ter illustratie werd ‘het gepensioneerde echtpaar Theo en Thea’ geïnterviewd en op de foto gezet, zittend op hun klapstoeltjes.

De staatssecretaris voor Toerisme, Olivia Grégoire, sprak deze week ook al van een succesvolle zomer, mede door de terugkeer van Nederlanders en Belgen. De Franse campingfederatie FNHPA had het een week geleden zelfs over ‘een recordzomer’. ,,De buitenlandse toeristen zijn weer massaal terug op Franse campings, vooral Nederlanders, Duitsers en Belgen. Hun aantal ligt 44 procent hoger dan in 2022 en op hetzelfde niveau als in 2019.’’

