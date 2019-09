‘Nederlander wurgde 11-jarig Roemeens meisje met een broek’

Pedofiel

Autopsie heeft uitgewezen dat ze door wurging om het leven is gekomen. Ze is gewurgd met een broek. Of het meisje ook seksueel is misbruikt, is nog niet vastgesteld. De Nederlander is door bewakingscamera's letterlijk in beeld gekomen. Op beelden is te zien dat het meisje bij hem in de auto zat. Volgens Roemeense media lijkt het erop dat het om een man gaat met een pedofiel verleden. Roemeense onderzoekers hebben al gesproken met Nederlandse collega's. Een woordvoerder van de Nederlandse politie kon dat nog niet bevestigen.