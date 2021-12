Nederlander verongelukt met sneeuwscooter in Finland, echtgenote gewond

Hond in Engeland verslindt zes dozen kerstchoco­laatjes en overleeft het maar net

Een vrouw in het Engelse Plymouth had de schrik van haar leven toen haar hond Hugo, een 6-jarige Staffordshire bull terriër, bloed begon over te geven. Het beestje bleek zes dozen met kerstchocolaatjes naar binnen te hebben gewerkt en moest met spoed naar een dierenarts.

27 december