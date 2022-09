Nederlander vast op Malta na vondst cocaïne vastgetapet aan geslachtsdelen

Regelmatig drugsvangsten

Het was een van de tien grootste inbeslagnames op luchthavens in West-Europa, bleek uit het jaarverslag van het regionale inlichtingenbureau van de Werelddouaneorganisatie. In bijna 53 procent van de 765 drugsvangsten dat jaar, zaten de drugs verstopt in de bagage van de koerier, hetzij in dubbele bodems of wanden, tussen sieraden of in speciale verhullingen die werden ontdekt door röntgenscans. In 22 procent van de gevallen waren de drugs ingeslikt of in het lichaam verstopt en in 15 procent waren de drugs op het lichaam geplakt of verborgen in kleding.