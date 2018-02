Nederlander vast na grote drugsvangst in Beieren

Video Honderden mensen bij uitvaart doodgeschoten Mohammed

20:28 Zijn naaste vrienden kunnen het nog steeds niet bevatten dat ze hier in Marokko definitief afscheid moeten nemen van hun vriend, Mohammed Bouchikhi. De zeventienjarige jongen werd een week geleden per ongeluk doodgeschoten, toen hij als stagiair aan het werk was in buurthuis Wittenburg in Amsterdam.