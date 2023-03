Nederlander vast in Italië op verzoek VS, verdacht van hulp bij belastingfraude ‘wereldberoemde’ dj’s

De Italiaanse politie heeft in de provincie Perugia een 64-jarige Nederlander gearresteerd. Dat deed ze op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. De zestiger wordt beschuldigd van samenzwering met het oog op grootschalige belastingontduiking in de Verenigde Staten.

Hij zou in opdracht van twee ‘wereldberoemde’ dj’s van elektronische dansmuziek, die in de Verenigde Staten wonen, seriemodellen hebben ontwikkeld voor belastingontduiking. Daarbij zou de Amerikaanse fiscus voor ruim 100 miljoen dollar zijn benadeeld.

Bij de fraude werd gebruik gemaakt van een systeem van vennootschappen en trusts, gevestigd in belastingparadijzen of ‘niet-coöperatieve jurisdicties’ op het gebied van belastingdoeleinden. Zoveel citeert het Italiaanse persbureau Ansa uit het rapport van de recherche in Umbrië, dat ook wel het ‘groene hart’ van Italië wordt genoemd.

Aanklager New York

De aanklager bij de rechtbank van het zuidelijke district van New York beschuldigt de Nederlander van ‘samenzwering gericht op het oplichten van de overheid’. De federale belastingdienst in de VS kwam de zestiger op het spoor via een onderzoek naar een organisatie van ‘professionals en consultants’, die zich sinds 2012 toelegden op ‘het ontwikkelen en aanbieden van geavanceerde internationale regelingen voor belastingontduiking aan vermogende klanten met wereldwijd inkomsten’, zo staat in het Italiaanse rechercherapport.

Dat de verdachte kon worden gelokaliseerd in de provincie Perugia, was volgens Ansa mede te danken aan informatie-uitwisseling tussen de Italiaanse financiële politie (GDF) en haar verbindingsofficier bij de ambassade in Washington. Politiekoepel Interpol had twee mogelijke verblijfplaatsen van de Nederlander doorgespeeld, waarvan één in Valfabbrica.

Auto met Nederlands kenteken

Leden van de carabinieri gingen meermaals kijken bij het bewuste adres en zagen er donderdag een ‘auto met veel cilinders’ en een Nederlands kenteken staan. Met het vermoedden dat de verdachte zich mogelijk in het pand bevond - waar hij volgens de ontvangen informatie meermaals per jaar vakantie vierde - gingen ze tot actie over. De politiefunctionarissen belden aan en stonden even later oog in oog met de gezochte Nederlander. Ze arresteerden hem en namen de zestiger mee naar hun districtspost in Assisi, zo’n 15 kilometer zuidelijker.

Na verhoor werd hij overgebracht naar de gevangenis in Perugia. De fraude-verdachte blijft er voorlopig zitten in afwachting van het Amerikaanse uitleveringsverzoek.

