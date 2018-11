Nederlander twee weken langer vast voor misbruik meisjes Kenia

Politie stopt met intensief zoeken naar 13-jarig weeskind Jayme Closs

11:04 In de Amerikaanse staat Wisconsin is de afgelopen weken druk gezocht naar de 13-jarige Jayme Closs. Het meisje is spoorloos verdwenen sinds allebei haar ouders thuis werden vermoord. Tot op heden is er geen enkel spoor van de tiener, waarop de politie heeft besloten de zoektocht ‘terug te schalen’.