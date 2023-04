Nederlander spoorloos in Soedan: ‘Gegijzeld door militie, dringend medicatie nodig’

Een Nederlandse Soedanees, die op zakenreis is in zijn vaderland, is al een week zoek. Yaslam al-Tayeb (49) werd volgens zijn zoon opgepakt door strijders van de RSF-militie terwijl hij in een chique wijk van Khartoem op zoek was naar een levensmiddelenwinkel.

De familie vreest voor zijn gezondheid. ,,Hij neemt dagelijks pillen voor zijn diabetes type 2 en die had hij niet bij zich toen hij werd gearresteerd’’, zegt zoon Yasin (23) tegen The Daily Telegraph. Zijn vader heeft volgens hem de Nederlandse nationaliteit - hij trouwde met een vrouw uit Nederland - en woont met de rest van het gezin al jaren in Londen. De Britse en Nederlandse autoriteiten zijn volgens hem op de hoogte gebracht van de situatie. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde nog niet op een verzoek om een reactie, het Nederlandse buitenlandministerie weigerde commentaar, aldus de krant.

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra verklaarde vandaag na afloop van de ministerraad op de hoogte te zijn van berichten over een mogelijke ontvoering van een Nederlandse zakenman in Khartoem en noemde die ze ‘heel zorgelijk’.

Voedingswinkel

Yaslam al-Tayeb was volgens zijn zoon voor zaken in Soedan. Zijn vader werkt in het hele Midden-Oosten aan bouwprojecten en reist regelmatig naar het land waar hij werd geboren. De veertiger zou op zaterdag 15 april terugvliegen naar Londen, maar het uitbreken van de gevechten tussen het Soedanese leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) maakten dat onmogelijk doordat ook werd gevochten op de nationale luchthaven van Khartoem.

Na vier dagen binnen te zijn gebleven in zijn accommodatie in het Riyad-district van de hoofdstad, een chique buurt gecontroleerd door de RSF-militie, verliet Al-Tayeb zijn onderkomen omdat hij bijna niets meer in huis had. ,,Met de conciërge ging hij kijken of een nabijgelegen levensmiddelenwinkel open was’’, zegt zijn zoon terugblikkend. In zijn laatste spraakberichten aan het thuisfront had zijn vader gezegd dat eerdere contacten met militieleden in de buurt hem deden geloven dat hij veilig was.

Menselijk schild

Dat bleek niet zo te zijn want de twee werden opgepakt door RSF-strijders. Die namen hen mee naar het hoofdkwartier, ondervroegen hen gescheiden van elkaar en lieten de conciërge daarna vrij. Al-Tayeb hielden ze vast. Terwijl hij meteen had aangegeven de Nederlandse nationaliteit te hebben, zo vernam de familie later. ,,Sindsdien hebben we niets meer gehoord’’, vervolgt de zoon. ,,We hebben geen bevestiging gekregen van zijn gezondheidssituatie. Het is niet voor te stellen en de situatie wordt erger met elke dag die verstrijkt.’’

Legerleider generaal Abdel Fattah al-Burhan beschuldigde de RSF zaterdag van het gijzelen van burgers. ,,Militieleden worden ingezet in woonwijken en gebruiken burgers als menselijk schild’’, zei hij tegen de Saoedische nieuwszender Al Arabiya.

Ramadan

Zijn vader zou voor het einde van de Ramadan naar huis vliegen om met zijn familie het Suikerfeest te vieren. ,,De oorlog in Soedan brak uit op de verjaardag van mijn moeder en mijn vader verdween op de laatste dag van de Ramadan, wat voor ons kerstavond is’’, verzucht Yasin. ,,Het laatste bericht van mijn moeder aan hem luidde: ‘We hebben Eid (al-Fitr) geannuleerd’.’’

De zoon richt zich in de Britse krant tot de RSF: ,,Ik hoop dat dit een groot misverstand is en dat de oudere leden beseffen dat ze hem gewoon moeten vrijlaten zodat hij op een evacuatievlucht kan stappen.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.