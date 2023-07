Nederlander overleden door val bij wandeltocht naar Noorse gletsjer

Een wandeltocht naar een gletsjer in het zuidwesten van Noorwegen is voor een Nederlands paar uitgedraaid op een nachtmerrie. De vrouw keerde halverwege om, haar man liep door, kwam ten val en bezweek uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer werd vanochtend vroeg aangetroffen na een uitgebreide zoekactie, meldt de politie van het district West op Twitter. De man van in de zestig was volgens hen zwaargewond en werd per reddingshelikopter overgevlogen naar een ziekenhuis in Førde, een stad in de provincie Vestland. Een uur later volgde het bericht dat de Nederlander was bezweken aan zijn verwondingen en dat de nabestaanden op de hoogte waren gebracht.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is bekend met de zaak. ,,Wij verlenen consulaire bijstand aan de familie’’, zegt een woordvoerster tegen deze nieuwssite.

De vrouw van het slachtoffer had haar man zaterdagavond als vermist opgegeven nadat hij niet was teruggekeerd van de wandeltocht naar de Haugabreengletsjer in het nationale park Jostedalsbreen (gemeente Sunnfjord). Daarop werd een zoekactie gelanceerd waaraan werd deelgenomen door 20 vrijwilligers van het Rode Kruis, vier leden van een reddingshondenbrigade en een plaatselijk bekend iemand. Ze kregen ondersteuning van een reddingshelikopter. Om 03.15 uur was er nog altijd geen spoor van de Nederlander maar om 05.30 uur vond een van de reddingshonden hem.

De man had ernstig hoofdletsel opgelopen, zei een politiewoordvoerder tegen de krant Verdens Gang. ‘De temperatuur in het gebied lag de hele nacht tussen de 10 en 12 graden en de man droeg alleen een korte broek en een T-shirt’, aldus de krant.

Jong en oud

De Haugabreen-gletsjer ligt in de Nodfjord en is volgens de website van de regio een toegankelijke gletsjer voor zowel jong als oud. Wandelaars moeten ‘enige ervaring’ hebben met het ‘trailwandelen’ en beschikken over een ‘minimale fysieke conditie’. Hen wordt aangeraden om naast bergschoenen ook warme-, wind- en waterdichte kleding mee te nemen, handschoenen en een warme drank.

De wandeltocht is zo’n 6,2 kilometer lang. ‘Vanaf de parkeerplaats loop je vijf minuten naar het idyllische Haugastøylen. Vanaf hier volg je het goed gemarkeerde pad langs de gletsjerrivier de Driva die door het dramatische gletsjerlandschap stroomt’, luidt het op WikiLoc, een website met gegevens van wandelroutes over de hele wereld. ‘Vanaf de dalbodem gaat het pad in enigszins steil terrein omhoog naar het uitkijkpunt bij Haugabreen. In deze beklimming is er veel los gesteente en grind. Het kan glad zijn om hier over de rotsen te lopen als het regent.’

