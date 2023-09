Nederlander opgepakt nadat hij opgezette beschermde vogels uit Malta wil smokkelen

De vogels zijn in beslag genomen in afwachting van verder onderzoek naar de herkomst. De Nederlander werd gearresteerd en verscheen zaterdag voor de officier van justitie, die hem aanklaagde en besliste dat hij in voorlopige hechtenis blijft. Omdat de zestiger ‘niet schuldig’ had gepleit, was vrijlating op borgtocht niet mogelijk. De politie vermoedt dat de man deel uitmaakt van een internationaal smokkelnetwerk.

Waakzaamheid

Om welke beschermde vogelsoorten het ging, is niet bekendgemaakt. Evenmin of het gaat om soorten die onder het zogenoemde Cites-verdrag vallen. Dat heeft als doel te voorkomen dat een planten- of diersoort in het wild uitsterft of sterk in aantal daalt door internationale handel. Voor sommige beschermde soorten is de handel verboden. Onder het verdrag vallen zowel levende als dode dieren.