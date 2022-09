Nederlander opgepakt in Iran vanwege protesten, zit al negen dagen vast

Het Iraanse ministerie van Inlichtingen laat in een verklaring weten dat de buitenlanders, wier identiteit niet is bekendgemaakt, werden aangehouden ‘tijdens de rellen of tijdens complotten op de achtergrond’, melden Iraanse media vrijdag. Naast uit Nederland, zouden er ook mensen uit onder meer Italië, Duitsland, Polen, Frankrijk en Zweden afkomstig zijn.

Reactie Buitenlandse Zaken: ‘Sinds 21 september vast’

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reageert tegen over deze site: ,,De Nederlandse ambassade in Teheran is op 27 september benaderd door iemand die meldde dat zijn vriend is opgepakt in Iran. Volgens diegene zit zijn Nederlandse vriend sinds 21 september vast. Onze ambassade heeft navraag gedaan bij de Iraanse autoriteiten en erop aangedrongen dat we toegang krijgen tot deze persoon om consulaire bijstand te kunnen verlenen. Iran heeft hier tot nu toe niet op gereageerd.”

Het ministerie laat weten druk op Iran te blijven uitoefenen om alsnog toegang te krijgen. Dat doet het zowel in Iran als via de Iraanse ambassadeur in Nederland.

Ook vandaag heftige beschietingen

In Iran gingen deze maand woedende burgers de straat op na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften.

Ook vrijdag waren er op verschillende plekken in Iran botsingen tussen demonstranten en de veiligheidsdiensten. In Zahedan, vlak bij de grens met Pakistan, werden actievoerders beschoten toen ze een politiebureau met stenen bekogelden, zo is te zien op videobeelden op sociale media. Staatsmedia melden dat agenten het vuur openden nadat ze zouden zijn aangevallen door gewapende mannen. In bijna twee weken tijd zijn volgens een mensenrechtengroep zeker 83 doden gevallen.

'Vrouwenrechten zijn mensenrechten’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vorige week in een gesprek met zijn Iraanse ambtgenoot Hossein Amir-Abdollahian aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. ,,Vrouwenrechten zijn mensenrechten en moeten gerespecteerd worden, net als het recht op vreedzaam protest”, zei Hoekstra na afloop van het gesprek op Twitter.

Arrestatie door de zedenpolitie

Amini werd twee weken geleden in Teheran door de zedenpolitie gearresteerd en in een busje meegenomen, omdat zij haar hidjab (hoofdbedekkende kleding) niet goed zou dragen. Onderweg naar het politiebureau zou zij in elkaar zijn geslagen. Ze overleed op het bureau. De politie zegt dat ze een natuurlijke dood stierf.

Sinds haar dood demonstreren duizenden mensen in tal van Iraanse steden tegen de repressieve koers van het regime. In veel steden hebben vrouwen hun haar afgeknipt als protest tegen de dood van Amini.

Ook in de rest van de wereld hebben de afgelopen weken veel protesten plaatsgevonden, waaronder in Nederland. Zo kleurde onder meer de Erasmusbrug groen uit solidariteit met het Iraanse volk. Verder werden er in Rotterdam hoofddoeken verbrand uit protest tegen de regering van Iran.

