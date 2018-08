Nederlander opgepakt in België na drugsvondst

De politie kwam de mannen op het spoor nadat er een plantage werd ontdekt in Lummen met in totaal 264 cannabisplanten. Die vondst leidde tot politieacties in zowel Lummen als Beverlo. In die laatste plaats reden gemaskerde agenten de Nederlandse man en zijn Duitse compagnon gistermiddag klem bij Beverlo. De twee, die onderweg waren in een Nederlandse auto, werden gesommeerd uit te stappen en met de handen op het hoofd op de grond te gaan liggen. Ze zijn vervolgens gearresteerd.



Duitsland heeft inmiddels om de uitlevering van de Duitser gevraagd. Het betreft een veertiger die in Duitsland woonachtig was en nu in Belgisch Limburg verbleef. In Duitsland wacht hem nog een gevangenisstraf van twaalf jaar. De man maakte net als de Nederlander en vijf andere, in Lummen gearresteerden deel uit van eenzelfde bende. De vijf mannen uit Lummen zijn na verhoor vrijgelaten, de Nederlander en de Duitser zitten nog vast.