Nederlander met kinderwens opgelicht in Kenia: zijn verhaal ontroert de rechtbank

,,Ik kon mijn geluk niet op toen het draagmoederschapsbureau meldde dat de eerste scan had uitgewezen dat het een jongen zou worden. Vol vaderschapsgevoelens begon ik voorbereidingen te treffen, kocht ik luiers en babyvoeding en begon uit te kijken naar een huishoudelijke hulp die me zou helpen bij de opvoeding’’, hoorden de rechtbank en Keniaanse media de dertiger vertellen.



De tweede scan, waaruit volgens het draagmoederschapsbureau van Winnie Maina was gebleken dat de baby een meisje zou worden, deed Van Aardt beslissen om zijn dochtertje te vernoemen ‘naar mijn moeder’, zei hij ontroerd. De vrouw, die in de rechtszaal zat, barstte daarop in tranen uit. De rechtbank was ook zichtbaar geraakt, evenals andere aanwezige familieleden van de dertiger. Ze waren nauw betrokken bij het aanstaande vaderschap van Dion en organiseerden zelfs een babyshower om de komst van zijn dochtertje te vieren. ,,Winnie Maina had dat voorgesteld’’, getuigde Van Aardt.