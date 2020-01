Nederlander Lars (28) bekent in ‘grootste Belgische kinderpornozaak’: ik ben zwak geweest

De Nederlandse verdachte in de ‘grootste Belgische kinderpornozaak ooit’ heeft bekend foto’s en video's van minderjarige jongens te hebben gemaakt en gedeeld met vier medeverdachten. Holland's Got Talent -finalist Lars de R. (28) uit Krommenie verklaarde op de eerste dag van de rechtszaak dat het niet zijn bedoeling was om beelden voor anderen te maken maar dat hij dat in een zwak moment toch had gedaan.

,,Ik heb ze doorgestuurd om bij het groepje te horen. Om contact te hebben met mensen bij wie ik mijn gevoelens kon uiten. Dat was het belangrijkste van de contacten die ik had. Dat ik kon praten over mijn geaardheid. Om mijn hart op die manier te luchten’’ hoorde een verslaggeefster van Het Laatste Nieuws de hevig geëmotioneerde Nederlander vandaag in de rechtbank inDendermonde zeggen.

Op de vraag van de rechtbank waarom hij de beelden van een zelfgemaakt logo voorzag, antwoordde Lars de R.: ,,Dat is een grote fout van mij geweest, dat ik dat heb gedaan. Ik ben creatief bezig met dingen. Ik heb mijn creativiteit toegepast op hele erge filmpjes. Ik heb er erg veel spijt van dat ik dat gedaan heb.’’

De gitarist uit Krommenie werd in 2018 in ons land veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs voor het seksueel misbruiken van minderjarige jongens. Tegen die veroordeling tekende het Openbaar Ministerie hoger beroep aan. Dat beroep wordt in maart behandeld, vertelde Lars de R. vanmorgen in de rechtszaal.

Onder behandeling

De Belgische rechtbank wilde vandaag weten of hij al onder behandeling is voor zijn problematiek. ,,Ik heb nu sinds 2017 een behandeling bij De Waag, dat is een instelling met psychologen. Sinds 2017 ben ik ook in behandeling voor mijn problematiek, wekelijks in de gevangenis. Daar heb ik absoluut iets aan. Het heeft ervoor gezorgd dat ik meer zelfinzicht heb. Dat ik kan zien wat voor effect mijn handelingen hebben gehad. Wat ik mensen heb aangedaan’’, verklaarde de twintiger.

Naast de gesprekken met psychologen is de confrontatie met slachtofferverklaringen naar zijn zeggen ook goed voor hem geweest. ,,De consequenties die ik niet inzag, heb ik daardoor ingezien. Niemand hoeft mij nu nog uit te leggen dat seksuele handelingen met kinderen fout zijn.’’

Verkeerd beeld

Lars de R. gaf zijn pedoseksualiteit vandaag volmondig toe. ,,Rond mijn vijftiende kwam ik erachter dat ik seksuele gevoelens had voor kinderen. Ik merkte dat ik op mijn gemak was bij kinderen. Ik voelde me verbonden en niet eenzaam. Daarom zocht ik hen op. In het begin had ik niet het besef dat dit niet goed was. Dat het een geaardheid was die niet wordt geaccepteerd. In de loop der jaren ben ik dingen gaan uitzoeken en op het internet gaan lezen. Ik heb daardoor een verkeerd beeld gekregen van wat dit doet met een kind. Ik zag totaal niet in dat ik hen daar kwaad mee deed, helaas.’’

Gevraagd naar zijn toekomstplannen, verklaarde de Nederlander dat hij verwacht nog wel een tijdje vast te zitten. Ook heeft hij al een idee wat voor straf hij kan krijgen. Sowieso in Nederland, waar hij naar eigen zeggen TBS met voorwaarden opgelegd zal krijgen. ,,Ik moet mij laten behandelen in een kliniek. En om de twee jaar wordt dan getoetst of de behandeling moet doorgaan. Op het moment dat ik een fout maak of geen inzet toon, kunnen ze mij nog altijd TBS met dwangverpleging opleggen.’’

Lars de R. beseft dat hij een pedofiele geaardheid heeft die nooit zal verdwijnen. ,,Dat zorgt ervoor dat ik de rest van mijn leven geen intimiteit meer zal kunnen ervaren. Dat besef ik goed. Ik hoop dat ik in therapie een manier leer om daarmee om te gaan. En dat ik geen schade meer toebreng.’’

Vijf mannen

De in totaal vijf mannen, allen jonger dan veertig, staan terecht op verdenking van het vervaardigen, bezitten en verspreiden van kinderpornografisch materiaal én mensenhandel. Hen hangt een geldboete, een gevangenisstraf tot tien jaar en een verplichte behandeling boven het hoofd. De medeverdachten van Lars de R. zijn Engelsman Samuel K. (38), een leraar uit Harlow, en drie Belgen: Dimitry D. (34), een computerhandelaar uit Wetteren, Michael T. (40), een magazijnmedewerker uit Kortrijk en Niels M. (31), een manager uit Sint-Truiden.

De mannen liepen tegen de lamp dankzij een alerte Belgische politieman. Die zag in 2015 tijdens zijn vakantie in Blankenberge een man op het strand foto’s maken van kinderen. Hij vertrouwde het zaakje niet en waarschuwde zijn collega’s in de Vlaamse badplaats. Zij arresteerden de fotograaf, die bij de politie al bekend bleek te zijn vanwege eerdere, soortgelijke feiten.



Het daaropvolgende onderzoek leidde naar de vier medeverdachten. Bij een van hen vonden agenten een harde schijf met de negen miljoen kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes, waaronder 664 niet-gepubliceerde series. Elke serie bevatte honderd zelfgemaakte foto’s en video’s. Daarmee onderscheidt de zaak zich van andere, waarin het meestal gaat om het delen van al bestaand materiaal.

Camerahorloge

De verdachten hadden aanvankelijk alleen online contact maar trokken er later ook samen op uit. Ze namen volgens agenten hun eigen kinderen, stiefkinderen, of kinderen van kennissen mee naar drukbezochte plaatsen zoals het zwembad, de dierentuin, ijsbaan of kerstmarkt om ze te laten fotograferen en misbruiken. De opnames werden onder andere gemaakt met een camerahorloge. Het beeldmateriaal wisselden ze uit binnen een zeer georganiseerd en gestructureerd netwerk.