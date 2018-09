Nederlander in Frankrijk gepakt voor kannibalisme en marteling

In Frankrijk is een uit Liberia afkomstige Nederlander gearresteerd. Hij wordt verdacht wordt van marteling, moord, het werven van kindsoldaten en het houden van slaven en van kannibalisme.

K. zou de misdaden hebben gepleegd in de jaren negentig in de bloedige strijd in het West-Afrikaanse land. De man was volgens de Franse justitie begin jaren negentig een commandant van de Ulimo, de Verenigde Bevrijdingsbeweging van Liberia voor Democratie.

De Ulimo was een van de wrede bendes in de burgeroorlog die van 1989 tot 1996 duurde. De man is dinsdag in de regio Parijs gearresteerd, zo werd vandaag bekend.