Nederlander gepakt op schip met 3300 kilo coke

Het politieonderzoek begon al in november 2017. Rechercheurs kwamen een organisatie op het spoor die via vrachtschepen grote hoeveelheden cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa smokkelde. Het was de bedoeling dat de cocaïne op open zee werd overgeladen in kleine snelle bootjes. Die zouden de drugs aan land brengen.



Op 29 januari gingen Spaanse en Portugese agenten aan boord van het schip Sea Scan 1, maakte de Spaanse politie vandaag bekend. Dat gebeurde ruim 250 kilometer voor de kust van Portugal. In het ruim vonden ze 80 blokken zuivere cocaïne, klaar om te worden overgeladen. De partij zou in Nederland een handelswaarde van 165 miljoen euro hebben. Na de actie werd het schip naar de haven van Setubal gebracht.