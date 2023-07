Nederlander gaat doodleuk met vriendin op luxe vakantie, terwijl Duitse politie naar hem zoekt

De Nederlander verbleef samen met zijn vriendin in een luxe hotel aan de Corso Italia, de bekendste winkelstraat van Sorrento, in het hart van de stad. De man was pas net gearriveerd maar genoot zichtbaar van zijn verblijf in de stad. ,,Ze zagen eruit als een normaal stel”, schrijven Italiaanse media.

Tijdens het inchecken in het hotel kwam het personeel erachter dat ze niet met zomaar iemand te maken hadden. Een korte check wees uit dat de Nederlander in heel Europa gesignaleerd stond vanwege zijn criminele verleden. Zo zou hij zich in 2017 schuldig hebben gemaakt aan drugsgerelateerde misdrijven in Duitsland, waarvoor hij nog drie jaar naar de gevangenis moet.

Internationaal arrestatiebevel

De Italiaanse politie werd hierop gewaarschuwd en kwam enige tijd later ter plaatse om de Nederlander in de boeien te slaan. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn vriendin, schrijven Italiaanse media. Het is de verwachting dat de Nederlander binnenkort wordt uitgeleverd aan Duitsland, waar hij zijn resterende straf zal moeten uitzitten.

De Duitse justitie was al sinds januari 2022 naar de Nederlander op zoek en had daarom een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Het is niet duidelijk of de vriendin van de Nederlander iets boven het hoofd hangt en of ze überhaupt op de hoogte was van het criminele verleden van haar partner.

Populair bij vakantiegangers

Sorrento, dat aan de Golf van Napels ligt, is de westelijke toegangspoort tot de Amalfikust en is populair bij vakantiegangers uit de hele wereld, mede dankzij de historische architectuur en pittoreske locatie. In 2019 verwelkomde de stad zelfs ongeveer 3 miljoen bezoekers.

