‘Nederlander en Surinaamse gedood bij liquidatie in Paramaribo’

video Dodental vliegonge­luk Rusland bijgesteld naar 40, gissen naar oorzaak

9:49 Bij een vliegtuigongeluk in Moskou zijn gisteravond zeker veertig doden gevallen. Het toestel maakte een harde noodlanding op Sheremetyevo airport en vloog toen in brand. Over de oorzaak van de crash is nog niks bekend. De piloot had veel ervaring en het vliegtuig was recentelijk nog gecontroleerd.