Nederlander doorstaat orkaan Irma in Cubaans ziekenhuis

,,Hij kwam in het ziekenhuis twee dagen voordat de orkaan aankwam’’, zegt de Nederlandse ambassadeur Alexandra Valkenburg die gisteren tientallen Nederlanders bezocht die getroffen zijn door de orkaan. ,,Dus hij moest in zijn medische toestand ín het ziekenhuis die orkaan doorstaan. Je kunt je de ongelooflijke stress wel voorstellen. In een ziekenhuis waar je niemand verstaat, waar je niet weg kunt, en dan in die omstandigheden.’’ Het ziekenhuis waarin de Nederlander door de onverwachte medische problemen (om privacyredenen wil Valkenburg niet vertellen wat, maar het was geen ongeluk) dagenlang lag, staat op het schiereiland Veradero. De Cubaanse overheid evacueerde duizenden toeristen naar dat schiereiland toen Irma in aantocht was.

In badkamers en kasten

,,Waaronder enkele honderden Nederlanders,’’ schat Valkenburg. ,,Maar de orkaan kwam in tegenstelling tot de verwachtingen, uiteindelijk veel dichterbij Veradero. De mensen daar hebben het heel erg zwaar gehad. Uiteindelijk vlogen in hun hotels toch de ramen uit de gevels, moesten ze zich voor versplinterend glas verschuilen in badkamers, in kasten, in kamertjes. Het is héél heftig geweest.’’

Dat gold dus ook voor de Nederlander in het ziekenhuis. Volgens Valkenburg had hij geluk ‘aan de goede kant’ van het ziekenhuis te liggen, waar de orkaan de minste schade aanrichtte. Valkenburg: ,,Met hem gaat het nu naar omstandigheden goed. Afhankelijk van zijn medische toestand kijken we nu of en wanneer we hem naar Nederland kunnen halen. Voor zoveel we weten hebben alle Nederlanders de orkaan overleefd. Maar iedereen wil zo snel mogelijk weg daar en naar huis en dat is momenteel niet altijd even makkelijk.''