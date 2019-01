Nederlander doodgestoken in ‘drugshoofdstad’ van Colombia

Het slachtoffer werd tweemaal in de hartstreek gestoken met een mes, zo verklaarde een politiewoordvoerder. Het motief voor de moord is volgens hem nog niet bekend. Evenmin is duidelijk of de ‘persoonlijke kwestie’ waarover de Nederlander sprak, verband houdt met drugs.

Feestweek

Voor zover de politie heeft kunnen achterhalen, kwam de Nederlander eind december naar de stad. Ze is tussen kerst en Oud en Nieuw het decor van La Feria de Calí, een carnaval-achtige feestweek die in het teken staat van muziek en dans met als hoogtepunt een salsamarathon.

Haven

Na de dood van Escobar, in 1993 naar verluidt doodgeschoten bij zijn onderduikadres door een speciale politie-eenheid die samenwerkte met Amerikaanse inlichtingendiensten, nam het Calí-kartel de macht over de cocaïnehandel in Colombia over. Het Calí-kartel werd medio jaren negentig min of meer ‘onthoofd’ met de arrestatie van de twee oprichters maar volgens onderzoekers namen oud-medewerkers van beide kartels de exportroutes over.