Nederlander die omkwam bij vliegtuigcrash IJsland is Tim Alings (26): ‘Reis was droom die uitkwam’

,,Het was een droom die uitkwam, om naar IJsland te gaan”, vertelt Alings. Tim was een creatief persoon en hield erg van reizen, legt hij uit. Iedereen was razend enthousiast over de door Tim georganiseerde trip: ,,Mensen zeiden: ‘this is the best moment of my life’. Het is dubbel. Het is jammer dat het zo heeft moeten aflopen. Tegelijkertijd heeft hij een prachtige week gehad.”