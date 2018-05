Nederlander betrapt met 10.000 xtc-pillen en grondstof voor crystal meth

D. was vertrokken vanuit Düsseldorf in Duitsland. Via Zürich (Zwitserland) vloog de Nederlander naar São Paulo in Brazilië. Daar stapte hij op het vliegtuig naar de Paraguayaanse hoofdstad Asuncion. Aan het eind van die lange reis werd hij gearresteerd. De Paraguayaanse drugsbestrijding sluit niet uit dat de drugs later over de landgrens met Brazilië moesten worden gesmokkeld.