Nederlander (75) opnieuw verdacht van kinderverkrachting Brazilië

‘Zonder eerste klap van Praagse ober Mirek was er geen vechtpar­tij geweest’

7:00 Als de Praagse ober Mirek, die in 2018 werd gemolesteerd door twee Nederlanders, niet zelf een eerste klap had uitgedeeld, was het gevecht niet geëscaleerd. De Haagse broers Armin en Arash N. voelen zich gesterkt door een politie-onderzoek met deze conclusie. De rechtszaak tegen broers begint 15 april.