Nederlander (64) zat drie dagen vast op onbewoond eiland, maakte SOS-teken in het zand

Met video Verdachte Sacha C. stak eerst vader ‘meester Fa’ dood en daarna huisarts Bert, klopjacht uitgebreid

De 21-jarige man die zijn eigen vader Chain-Fa (65) en huisarts Bert ter Horst (60) in Italië zou hebben doodgestoken, heet Sacha C. en komt uit Amsterdam. Honderd carabinieri en andere politiemensen zijn naar hem op zoek, ook met speurhonden. Vermoed wordt dat C. zich schuilhoudt in de uitgestrekte bossen van noordwest-Italië.