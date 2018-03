Nederlander (56) komt dodelijk ten val in Italië

Sinds afgelopen zondag ontbrak ieder spoor van de man, die al enige tijd in Italië woont. De politie zocht aanvankelijk op de wandelpaden, omdat de man geregeld wandelingen maakte. Berghulpverleners vonden zijn levenloze lichaam vanochtend in een minder goed begaanbaar gebied. De Nederlander zou ongelukkig ten val zijn gekomen.



Het is niet bekend wanneer de man precies overleden is. Hij had zijn telefoon thuisgelaten, aangezien hij die toch weinig gebruikte. Daardoor was hij voor de hulpverleners niet te traceren. Met behulp van politiehonden kon hij uiteindelijk worden opgespoord.