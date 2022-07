Nederlander (51) verdronken in Gardameer

Minder mensen verdronken in 2021, vooral migranten liepen risico

Tachtig mensen in Nederland zijn vorig jaar door verdrinking om het leven gekomen. Dat zijn er 27 minder dan in 2020. In verhouding verdronken vooral veel migranten en kinderen van migranten die in Nederland zijn geboren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

25 juli