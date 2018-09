Nederland wil in overleg met Rusland over MH17

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken (VVD) en zijn Australische collega Marise Payne hebben in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York overlegd over het gezamenlijke besluit van hun landen om Rusland aansprakelijk te stellen voor het neerhalen van vlucht MH17: ,,Nederland en Australië hebben Rusland eind mei verzocht om in onderhandeling te treden over aansprakelijkstelling. Onze landen zijn via onze diplomatieke kanalen in contact hierover met Rusland. We vinden het belangrijk dat we op afzienbare termijn kunnen starten met de onderhandelingen", zei de Nederlandse minister.