Nederland weer wereldnieuws: internationale aandacht voor Lili en Howick

Niet alleen in Nederland is er de nodige aandacht voor de zaak van Lili en Howick. De internationale media geven veel ruimte aan de Armeense kinderen. Vooral de teksten die de internationale persbureaus AFP en AP aan de zaak wijdden zijn wereldwijd overgenomen, van Nigeria tot Qatar.

Na de afgeblazen tekenwedstrijd van Geert Wilders dus opnieuw volop aandacht voor Nederland in de internationale media. De vraag is of de BV Nederland ook deze keer blij is met die aandacht. ‘De sage heeft Nederland in de greep – zelfs premier Mark Rutte en prinses Laurentien raakten betrokken. De kinderen raakten verstrikt in een kat-en-muisspel terwijl hun advocaten de zaak aanvochten’, aldus de Arabische nieuwszender Al Jazeera.

Op veel websites van grote nieuwsorganisaties wordt de afloop van het drama sinds gisteren al gemeld onder de kop. ‘Armenian child asylum-seekers allowed to stay in Netherlands’ (Armeense kinderasielzoekers kunnen in Nederland blijven). Geschreven wordt dat de oproep van de politie de kinderen te zoeken ‘niet massaal werd omarmd door het Nederlandse publiek’.

Van Washington Post (Verenigde Staten), tot BBC (Groot-Brittannië), tot El Pais (Spanje) en Le Parisien (Frankrijk); nog tientallen grote nieuwsorganisaties hebben de zaak gevolgd. Een reden daarvoor is wellicht ook de combinatie van elementen die buitenlandse media altijd al fascineren: Nederland blijft voor velen nog steeds het land van Anne Frank, het land van tolerantie. En ook de historische tragedie van het Armeense volk is bekend. Die combinatie en dat veel Nederlanders het opnamen voor de kinderen spreekt kennelijk aan.

Strenger

De Australische nieuwszender ABC neemt het persbureau AP over en schrijft dat ‘Nederland eens bekend was als een land waar migranten welkom waren maar omdat er zoveel kwamen de laatste jaren, is het beleid strenger geworden. De regering zegt dat het de regels strikt naleeft…maar de autoriteiten zijn fel bekritiseerd door mensenrechtengroepen en supporters van Lili en Howick’.

Fox News meldt dat de Nederlandse autoriteiten in 2017 'iets meer dan de helft van de 16,785 asielaanvragen afwees. De meeste afwijzingen betroffen Marokkanen en Algerijnen. Toen in 2015 en 2016 tienduizenden alleenstaande minderjarige asielzoekers Duitsland binnenkwamen was 90 procent van hun asielaanvragen succesvol.’

De Franse Le Parisien vertelt het hele verhaal van Lili en Howick onder de kop: ‘Nederlanders geraakt’. Het tragische verhaal van de Armeense kinderen heeft het Nederlandse volk aangegrepen, aldus de Franse krant.

Een verslaggever van de Ierse krant Irish Times ging onlangs naar Culemborg waar hij de zaak van de uitzetting van Oekraïense kinderen beschreef. ‘Heel onkarakteristiek gingen de bescheiden mensen van Culemborg de straat op.’