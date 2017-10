Nederland steunt EU-consortium tegen Israël

Acht EU-landen eisen financiële compensatie van Israël wegens de sloop van met Europees geld betaalde hulpprojecten op de Westelijke Jordaanoever door Israëlische soldaten. Dat blijkt uit een officiële protestbrief die door Franse krant Le Monde is ingezien. Nederland ondertekende de brief niet, maar steunt het initiatief wel. ,,Nederland is voorstander van gezamenlijk optreden om een krachtig signaal af te geven tegen de sloop van scholen en andere Palestijnse eigendommen," schrijft minister Koenders van Buitenlandse Zaken in een verklaring aan het AD.

Dat Nederland de gezamenlijke brief niet ondertekent is opmerkelijk, omdat in juni een door Nederland betaald zonne-energieproject in het Palestijnse dorp Jubbet adh-Dhib op de Westelijke Jordaanoever werd vernield door Israëlische soldaten.

Oplossing

Die vernieling leidde tot krachtige veroordelingen van minister Koenders en premier Rutte. Daarop beloofde de Israëlische premier Netanyahu in een persoonlijke gesprek met Rutte de situatie op te lossen. Begin oktober werden de Nederlandse zonnepanelen en andere apparatuur teruggegeven en opnieuw geïnstalleerd in het Palestijnse dorp, dat niet op het elektriciteitsnet is aangesloten. Daarmee lijkt de zaak voor Nederland voorlopig afgedaan. Maar nadat in augustus opnieuw een Europees hulpproject op de Westelijke Jordaanoever door Israël werd ontmanteld, besloten Frankrijk, Italie, Spanje Belgie, Zweden, Ierland, Denemarken en Luxemburg gezamenlijk in actie te komen. ,,Nederland heeft dit project niet medegefinancierd, maar steunt de eis om compensatie zeer," aldus Koenders.

Israël en de Europese Unie botsten de laatste maanden voortdurend over de situatie op de Westelijke Jordaanoever. Volgens Israël worden met Europees geld betaalde ontwikkelingsprojecten zonder vergunning gebouwd. De Europese landen werpen tegen dat deze vergunningen nauwelijks door Israël worden verstrekt, waardoor zij geen effectieve hulp kunnen organiseren. De EU is al jaren de grootste geldschieter van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Sinds 2000 maakte de Europese Commissie meer dan 700 miljoen euro over aan Palestijnse doelen. Maar een onafhankelijke Palestijnse staat lijkt nog geen stap dichterbij.

