Nederland in top drie kindermisbruik Cambodja

Het sekstoerisme met kinderen in Cambodja loopt de spuigaten uit. Alleen al in de stad Siem Reap arresteert de politie elk jaar twintig veelal westerse toeristen. Nederland staat er op de derde plaats van kindermisbruikers.

Voor kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes is de maat vol. Zij start vandaag een campagne tegen het sekstoerisme met kinderen in Cambodja. Daarbij richt zij zich onder meer op Nederland. ,,Dat staat in onze top 3’’, zeggen bestuurders van Siem Reap, voor veel toeristen de uitvalsbasis voor een bezoek aan de tempels van Angkor. De grootste groep kindermisbruikers komt uit Amerika.

In 2016 waren er alleen al in de provincie Siem Reap 22 zaken tegen westerse kindermisbruikers, een jaar later 14 en over de eerste helft van dit jaar staat de teller al op 12. Tot de veroordeelden behoren de Nederlanders Nico S. en Bas R. De eerste werd afgelopen april in Cambodja veroordeeld voor het maken van kinderporno. Hij kreeg 5 jaar gevangenisstraf waarvan drie jaar voorwaardelijk. Ook moest hij een schadevergoeding betalen aan al zijn 22 slachtoffers. Nico S. kon worden gearresteerd dankzij hulp van de organisatie Aple, partner van Terre des Hommes. Zeilinstructeur Bas R. werd in 2017 veroordeeld tot vijf jaar celstraf wegens misbruik van straatkinderen die bij hem inwoonden en het bezit van kinderporno.

Hulpverleners van Terre des Hommes hebben slachtoffers van zowel Nico S. als Bas R. in behandeling. Zij werken ook met lokale organisaties en informanten samen aan de opsporing van kindermisbruikers. Tevens ondersteunt Terre des Hommes de telefonische meldlijn van Aple in Cambodja. Iedereen kan daar vermeend misbruik melden.

Werkwijze verandert

Medewerkers van Aple zien de laatste tijd een verschuiving in de werkwijze van kindersekstoeristen. ,,Zij zoeken niet langer alleen contact met straatkinderen en hun families maar ook met kinderen in instellingen als scholen, kerken, hulpprojecten en kinderopvang. Door zich daar bijvoorbeeld aan te melden als vrijwilliger’’, aldus een hulpverlener. Aziatische toeristen bewandelen een andere weg waardoor zij ook moeilijker zijn aan te pakken. Ondanks een sterke stijging van het aantal reizigers en toeristen uit Azië komen zaken tegen Aziatische kindermisbruikers verhoudingsgewijs minder voor. ,,Zij zoeken seks met kinderen via tussenpersonen en criminele netwerken. Daar is minder zicht op’’, aldus Aple.

Narin (12)

Toen zijn ouders voor werk naar Thailand gingen bleef Narin achter bij oma. Een neef bracht hem begin 2017 in contact met een 79-jarige Amerikaan die werkte voor een onderwijsinstelling. De man bezocht hem thuis, trakteerde hem op een fiets en tripjes. De neef reed hen rond. Narin werd meerdere keren door de Amerikaan in diens hotel misbruikt. De neef was dan in een andere kamer. De man werd opgepakt nadat hij zich met zijn gedrag verdacht had gemaakt. Ook de neef werd gearresteerd. De Amerikaan zit nog vast, de neef is al weer vrij. Met Narin gaat het niet zo goed. Hij schaamt zich, leeft teruggetrokken, krijgt therapie.

Kaliyan, zij is nu 14 jaar.

Kaliyan (14)