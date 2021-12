Nederland haalt uit naar privéleger Poetin

De veertien Europese landen en Canada spreken in een gezamenlijke verklaring hun teleurstelling uit in de huidige Malinese autoriteiten, die de huurlingengroep hebben toegelaten en betaald, in plaats van het schaarse geld in het eigen leger te stoppen. De transitieregering van het West-Afrikaanse land is van mening de huurlingen nodig te hebben in de strijd tegen islamitische extremisten, de westerse landen zien vooral een inmenging van Rusland.

Lees ook Europa pakt ‘privéleger’ van Poetin aan

,,Wij (...) veroordelen met klem de inzet van huursoldaten op Malinees grondgebied en veroordelen de betrokkenheid van de regering van de Russische Federatie bij het verlenen van materiële steun voor de inzet van de Wagner-groep in Mali’’, luidt de verklaring. De landen roepen Rusland op zich in ieder geval ‘verantwoordelijk en constructief’ te gedragen.

De verklaring is ondertekend door België, Canada, de Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Portugal, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden, landen die al jaren politiek of militair bijdragen aan vredesmissies in Mali.

Wagner-groep

Zo ligt de huurlingengroep van de Russische president voor de tweede keer in korte tijd onder Europees vuur. Eerder deze maand besloten de EU-ministers van Buitenlandse Zaken om de tegoeden van de groep en andere bezittingen in het westen onmiddellijk te bevriezen. Ook mogen leden ervan Europa niet meer in en is financiële steun aan de Wagner-groep nu ook verboden.

De Wagner-groep wordt gezien als een paramilitaire organisatie, die wordt geleid door Poetin-getrouwen en door de Russische president zou worden ingezet voor operaties waarbij hij publiekelijk niet betrokken wil zijn. Volgens de Europese Unie is de groep feitelijk wereldwijd actief. Ze rekruteert en traint over de hele aardbol manschappen en zendt ze uit voor veelal geheime operaties, zoals intimidatie van burgers, plundering van natuurlijke hulpbronnen of het aanstichten van geweld.

De huurlingen worden door Europa verdacht van ‘ernstige mensenrechtenschendingen’, zoals foltering, moord en onwettige executies, alsook destabiliserende activiteiten in landen als Libië, Syrië, Oekraïne (de oostelijke Donbas-regio, waar de groep in 2014 haar eerste activiteiten ontplooide) en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook in de Sahel-regio saboteert ze vredesprocessen. ,,De groep vormt een bedreiging voor de bevolking van de landen waar ze aanwezig is, voor de wijdere regio en voor de EU”, aldus de ministers.

Jihadisten

Mali worstelt al jaren met vele problemen. Het 19 miljoen inwoners tellende land wordt geteisterd door economische rampspoed, stammenstrijd, corruptie en vriendjespolitiek en is politiek gedestabiliseerd door jihadisten die de dienst uitmaken in grote delen in het noorden van het land.

In juni werd kolonel Assimi Goita tot interim-president benoemd na een door hem geleide staatsgreep, de tweede militaire staatsgreep in Mali in minder dan een jaar tijd. Het was de tweede militaire staatsgreep in Mali in minder dan een jaar tijd.

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft de Wagner-groep alle rechten om in Mali aanwezig te zijn aangezien de groep is gevraagd door de interim-regering. Volgens Lavror is Rusland op geen enkele manier betrokken.