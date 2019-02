Nederland erkent Guaidó als leider Venezuela

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken konden het vorige week niet eens worden over een gezamenlijke EU-erkenning van Guaidó. Volgens bronnen wil met name Italië Maduro meer tijd gunnen. Wel werd besloten een ‘Internationale Contact Groep’ op te zetten. Die is niet bedoeld om te bemiddelen, maar om in gesprek te blijven met beide partijen in Venezuela en landen in de regio.



In de groep zitten vertegenwoordigers van onder meer de EU, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Portugal, Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Ecuador, Costa Rica, Uruguay en Bolivia. Zij willen deze week op ministerieel niveau bijeenkomen in Montevideo, de hoofdstad van Uruguay, dat het regime van Maduro steunt.



Guaidó riep zich uit tot interim-president op 23 januari tijdens massale betogingen tegen het regime van Maduro. De VS, Canada en de belangrijkste Zuid-Amerikaanse mogendheden steunden hem onmiddellijk als wettig staatshoofd.