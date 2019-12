Nederland biedt hulp aan bij moordonderzoek Ivana Smit

Dat meldt plaatsvervangend ambassadeur in Maleisië Christoph Prommersberger op zijn twitter-account. Hij had samen met politie-attaché Gerard van Heerwaarde overleg met de politie in Kuala Lumpur.

De Nederlandse autoriteiten zijn zeer betrokken geweest bij de onderzoeken naar de dood van Ivana Smit in december 2017. Door diplomatieke druk werd het eerste onderzoek dat concludeerde dat de val van de 18-jarige Nederlandse van het balkon van de Amerikanen Alex en Luna Johnson een ongeluk was, opnieuw gedaan. De uitkomst veranderde niet. Ook bij het besluit van het Maleisische Openbaar Ministerie om een onderzoeksrechter de zaak te laten behandelen was Nederland op de achtergrond betrokken. Nagenoeg alle zittingen van de onderzoeksrechter werden door de politie-attaché en personeel van de Nederlandse ambassade bijgewoond.

Op 22 november oordeelde het High Court in Kuala Lumpur in hoger beroep dat de eerdere conclusies dat Ivana's dood een ongeluk was niet juist waren. De politie werd vervolgens opgedragen de zaak opnieuw te onderzoeken, dit keer als moordonderzoek.

Het wordt lastig om na twee jaar nog nieuw bewijs te vinden. Nederland heeft forensische opsporingstechnieken die geavanceerder zijn dan de Maleisische. Of er gebruik van wordt gemaakt, is ongewis. Er is eerder assistentie aangeboden en daar werd geen gebruik van gemaakt.